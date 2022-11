Strejk lamslår Paris tunnelbana

Enligt Paris kollektivtrafikbolag RATP, som inför endagsstrejken uppmanat människor att försöka arbeta hemifrån, kommer mer eller mindre alla Paris tunnelbanelinjer att stå stilla under dagen.

Strejken är en i raden av de protester som under hösten blossat upp i Frankrike mot de skenande levnadskostnaderna och den ökande inflationen som drabbat landet.

De franska fackföreningarna hoppas också sätta press på president Emmanuel Macron som förbereder att blåsa nytt liv i en kontroversiell pensionsreform, som skulle leda till en höjning av den allmänna pensionsåldern från nuvarande 62 år.

Även i Belgien stod kollektivtrafiken under onsdagen stilla, då landets tre stora fackförbund gick ut i strejk. I den brittiska huvudstaden London kommer tunnelbanetrafiken under torsdagen att ligga nere under en 24 timmar lång strejk.