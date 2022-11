Pence om Trump: "Hans agerande var vårdslöst"

Den 6 januari 2021 samlades USA:s kongressledamöter i kongressbyggnaden, kallad Kapitolium, för att räkna presidentvalets elektorsröster och formellt utse demokraten Joe Biden till valvinnare och nästa president.

I Washington DC deltog samtidigt tiotusentals anhängare till dåvarande presidenten Donald Trump vid ett massmöte. Där upprepade Trump sina felaktiga påståenden om systematiskt valfusk och uppmanade anhängarna att gå till kongressen: "Om ni inte fajtas av helvete kommer ni inte att ha ett land längre", sade han.

"Fara för mig"

Många gjorde som han sade. Protesterna övergick till våld när hundratals personer stormade Kapitolium och drabbade samman med polis.

Pence befann sig i byggnaden den ödesdigra dagen där han satt som ordförande över certifieringen.

— Presidentens ord den dagen inför folksamlingen innebar en fara för mig och min familj och alla i Kapitolium, säger Pence, som i veckan släpper sina memoarer, i tv-intervjun.

I boken "So help me God" beskriver Pence sin version av händelserna, och påstår där att när han vägrade försöka att stoppa certifieringen så sade Trump att "du är för ärlig", och skriver vidare att presidenten ska ha sagt "folk kommer att tycka att du är korkad", enligt The New York Times.

"En del av problemet"

Folkmassan som tagit sig in i Kapitolium skanderade "häng Mike Pence". Trump eldade då snarare på dem genom att på Twitter kritisera sin vicepresidenten – som han ville skulle försöka ändra valresultatet – för att vara en "fegis".

På frågan om hur Pence kände när han såg Twitterinlägget säger han:

— Det gjorde mig arg. Men jag vände mig till min dotter som stod nära och sade: Det krävs inget mod för att bryta mot lagen. Den krävs mod för att upprätthålla lagen.

Fem människor, varav en polis, miste livet i samband med attacken.

— Presidentens ord var vårdslösa, det är tydligt att han bestämde sig för att vara en del av problemet, säger Pence.