Trump kan meddela presidentkandidatur i natt

Trumps tal ska enligt uppgifter hållas i hans residens Mar-a-Lago, Palm Beach i delstaten Florida i natt, svensk tid.

Förhandsbeskeden som Trump skrivit på den egna sociala plattformen Truth Social tyder inte på att han tvekar.

Den 76-årige Trump har kallat till sig reportrar för ett besked klockan 21 lokal tid på tisdagskvällen, 03 svensk tid på onsdagsmorgonen. "Ett väldigt stort tillkännagivande", har Trump lovat.

Trump tros ställa upp trots kritik och motstånd, även inom det egna partiet, mot tanken att Trump åter skulle leda landet som president.

Mellanårsvalet blev i flera fall ett bakslag för de kandidater som Trump stöttat. Han är också en av huvudpersonerna i kongressutfrågningarna om stormningen av Kapitolium i januari förra året.

Senast ut är hans tidigare vapendragare, vicepresidenten Mike Pence, som i en uppmärksammad intervju på måndagskvällen sade att Trump varit "besinningslös" vid händelserna i Kapitolium.

Lika hård är Pence i sina memoarer med titeln "So help me God" ("Så hjälp mig Gud"), som publicerades på tisdagen.

"I fyra år hade vi ett nära samarbete. Det slutade inte bra", summerar Pence som själv aspirerar att bli president.

Nästa presidentval hålls i november 2024.