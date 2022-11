Pence vill se nytt blod i Republikanerna

Inom partiet hörs allt fler och högre röster om att Pences ex-chef Donald Trump inte är mannen för framtiden. Det bekommer naturligtvis inte Trump som häromdagen meddelade sin kandidatur i presidentvalet 2024.

Pence har inte rakt ut sagt att han också ska kandidera, men bedömare räknar med att det blir så. Efter jul- och nyårshelgerna väntas hans besked.

— Jag tror att vi kommer att ha bättre valalternativ 2024 och är helt säker på att republikanska väljare i primärvalen kommer att välja klokt, säger 63-åringen i en intervju med nyhetsbyrån Associated Press.

Nära ögat

På frågan om Pence skyller förra veckans besvikelse för Republikanerna på Trump blir svaret:

— Säkerligen har (den förre) presidentens fortsatta ansträngningar för att processa om det förra valresultatet spelat roll, men varje individuell kandidat är ansvarig för sin egen kampanj.

I dagarna betar Pence av tunga amerikanska medier med anledning av boken "So help me God" ("Så hjälp mig Gud"). Där beskriver han sin version av händelserna den 6 januari 2021 då kongressbyggnaden Kapitolium stormades av Trumpanhängare.

Fem människor, varav en polis, miste livet i samband med attacken.

Och Pence var själv en hårsmån från att hamna i mobbens händer.

Mike Pence berättar i sin nya bok om de skrämmande händelserna den 6 januari 2021.

Troget stöd

I fyra år tjänade och försvarade Pence troget sin chef. Men när Trump-erans kaos kulminerade den 6 januari kunde han inte annat än att kritisera presidenten.

Kongressledamöterna var samlade för att räkna presidentvalets elektorsröster och formellt utse demokraten Joe Biden till valvinnare och nästa president. Pence var ordförande över den så kallade certifieringen.

När Trump bad honom stoppa processen – det vill säga ändra valresultatet – vägrade Pence. Varpå Trump kallade honom "fegis" på Twitter och folkmassan som tagit sig in i Kapitolium skanderade "häng Mike Pence".

Enligt Pence agerade Trump "besinningslöst".

— Presidentens ord den dagen inför folksamlingen innebar en fara för mig och min familj och alla i Kapitolium.

Annan stil

Pence säger att han som president hade stått för en annan ledarstil än Trumps.

— Men det var hans presidentskap och jag fanns där för att stötta och hjälpa honom. Och fram till den där ödesdigra januaridagen försökte jag göra just det.

Med utgivningen av sina nya memoarer profilerar sig Pence nu alltmer som en utmanare om presidentposten. Skulle han kandidera innebär det en direkt duell med Trump, en säkert mycket obekväm situation för den tidigare vicepresidenten.

I AP-intervjun är Pence ändå ganska återhållen i sin kritik av Trump, med undantag av vad som skedde under upproret den 6 januari. Det kan ha sin förklaring i att Trump förblir enormt populär i det republikanska partiet. För Pence och andra utmanare återstår att försöka tränga in i Trumps väldiga väljarbas om de ska ha någon chans i de kommande primärvalen.