"Dödens köpman" tillbaka i Ryssland

Den ryske vapenhandlaren Viktor But har internationellt kallats för "dödens köpman". Han avtjänade sedan 2011 ett 25-årigt fängelsestraff i USA för att ha planerat att göra affärer med Farc-gerillan i Colombia.

I Ryssland ses han dock som en skränig affärsman som orättvist fängslats efter en amerikansk brottsprovokation.

När Sovjetunionen bröt samman köpte ex-militären Viktor But en flygplansflotta, med medföljande besättning, av det ryska flygvapnet och grundade en transportfirma, skriver BBC. Under åren som följde blev han, enligt det amerikanska justitiedepartementet, en av världens främsta vapenhandlare. Främst i Afrika och Mellanöstern.

Han anklagas bland annat för att ha sålt vapen till Liberias krigsbrottsdömde tidigare president Charles Taylor, Libyens diktator Muammar Gaddafi liksom båda sidor i Angolas inbördeskrig.

Greps i Thailand

But greps i mars 2008 i Bangkok i Thailand. Amerikanska agenter hade utgett sig för att representera den nu nedlagda Farc-gerillan i Colombia. Enligt den amerikanska åklagaren skulle mötet handla om en affär gällande "en hisnande arsenal vapen".

Efter två år i Thailand lämnades But ut till USA, där han dömdes till 25 års fängelse. But själv har nekat till anklagelserna och beskrivit sig själv som en legitim affärsman som inte sålde vapen.

Möttes av familjen

Rysslands utrikesdepartement sade i ett uttalande på torsdagen att bytet Giner mot But hade ägt rum i Abu Dhabi, och rysk stats-tv visade filmklipp på But som ombord på en privatjet genomgick hälsokontroller och pratade i telefon med sin familj. Senare fick de ryska tv-tittarna se hans ankomst till Moskvas där han möttes av sin fru och mor.

— De väckte mig helt enkelt och sade åt mig att samla mina ägodelar. De gav ingen speciell information men jag förstod situationen som höll på att utvecklas, säger But.

Ryssland har i flera år försökt få hem Viktor But och så sent som i veckan öppnades en utställning i det ryska parlamentet med målningar som But gjort under fängelseåren.

Även basketstjärnan Brittney Griner har fått åka hem. Bild från ryska säkerhetstjänsten FSB.

Ytterligare amerikan

Den tvåfaldiga OS-guldmedaljören Brittney Griner greps i februari i år på en flygplats i Moskva, då hon var på väg till sitt ryska klubblag, för att ha haft e-cigaretter med cannabisolja i sitt bagage. I augusti dömdes hon till nio års fängelse för narkotikainnehav, och i oktober fick hon sin överklagan mot domen avslagen.

USA:s förhoppning var att även en annan fängslad amerikan skulle ingå i utbytet. Men Paul Whelan, som greps 2018 och två år senare dömdes till 16 års fängelse i Ryssland för spionage, är fortsatt frihetsberövad.