Kina öppnar gräns mot Hongkong

Myndigheterna slopar även tidigare rådande krav på bland annat covidtestning och begränsningar av antalet personer som släpps in i landet.

Redan i början av januari hävde Kina de tidigare stränga karantänkraven och lättade på de hårda gränsrestriktionerna som under de senaste tre åren rått vad gäller resande mellan Hongkong och det kinesiska fastlandet. 50 000 Hongkongbor tilläts då dagligen korsa gränsen efter att först ha registrerat sin resa på nätet, medan 10 000 tilläts ta sig in i landet in via flyg eller båt utan något krav på registrering.

Att gränsen mot fastlandet nu öppnar väntas ge en välbehövlig skjuts åt turismsektorn – och under torsdagen utlovade också Hongkongs ledare John Lee över en halv miljon gratis flygresor för att locka tillbaka turisterna.

Lee lovade att "ingen isolering, ingen karantän och inga restriktioner" skulle råda för besökarna – och att ytterligare 80 000 biljetter kommer att erbjudas till invånare under sommaren.

Kina slutade plötsligt med sin strikta nollcovidpolitik i december, då kraven slopades om masstestning, nedstängningar och särskild karantän i myndigheternas förvar.