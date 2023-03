Biden: 25 procents skatt för miljardärer

Presidenten har ännu inte bekräftat att han faktiskt ställer upp för omval den 5 november 2024. Men det budgettal han ska hålla i Philadelphia på torsdagen beskrivs i amerikanska medier som startskottet för Demokraternas försök att behålla makten.

Receptet stavas budgetansvar. USA:s statsbudget ligger alltsomoftast på dödsbädden, så även i år. Det så kallade lånetaket, som anger hur stor statsskulden får vara, har av politikerna spikats till 31 400 000 000 000 dollar (motsvarande 335 biljoner kronor). En ofattbar summa, men den har redan överskridits.

25 procent

Regeringen måste alltså få in fräscha pengar, och Biden föreslår därför en serie skattehöjningar. Men bara för de riktigt rika, heter det – löner under 400 000 dollar (4,3 miljoner kronor) per år ska inte påverkas, har Vita husets pressekreterare Karine Jean-Pierre sagt.

Miljardärerna ska i gengäld få en minimiskatt på 25 procent. Det handlar bara om de rikaste 0,01 procenten av befolkningen, rapporterar Bloomberg. Men de har å andra sidan så mycket pengar att det ändå kommer att ge bra resultat, enligt Biden.

Hjärtat i hans åtstramningsplan är Medicare, det statliga vårdsystemet för äldre. Om alla som tjänar över 400 000 dollar betalar högre skatt går Medicare ihop "bortom år 2050 utan en penny mindre i förmåner", har presidenten sagt.

Sätter press

Att hans budgetförslag seglar igenom oskadat i kongressen förefaller högst osannolikt eftersom Republikanerna styr den undre kammaren, representanthuset. Men som kampanjutspel kan det ändå ge avtryck i opinionen, förutspår medier.

"En budget är ett uttryck för värderingar", har presidenten twittrat.

Och det sätter press på Republikanerna, som sagt att budgetdisciplin måste uppnås utan skattehöjningar – men inte förklarat hur.