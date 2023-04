Lärd åklagare som kan gatans lag möter Trump

New York Citys distriktsåklagare Alvin Bragg. Arkivbild. Foto: Yuki Iwamura/AP/TT

En tungviktsmatch väntas i en rättegångssal i New York.I ena ringhörnan: sluggern Donald Trump som skolats i New Yorks skumma fastighetsbransch.I den andra: distriktsåklagaren Alvin Bragg, en eftertänksam jurist som lärt sig kämpa i New Yorks Harlem.