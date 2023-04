Dödligt "surfande" på tågen i New York

Staden New York i delstaten New York är USA:s folkrikaste stad. 2019 hade den 8,3 miljoner invånare. I storstadsområdet New York bor 18,8 miljoner människor.

Staden består av fem boroughs, ungefär som kommuner eller stadsdelar. De är Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens och Staten Island.

New Yorks symbol är ett äpple, men kända platser som skyskrapan Empire State Building och statyn Frihetsgudinnan associeras också med New York.