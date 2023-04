USA-flottist spred hemligt material till Ryssland

Fakta: USA-läckan Vad som påstås vara hemligstämplade amerikanska dokument, många med koppling till kriget i Ukraina, har under en tid fått allt större spridning på sociala medier och nätforum. Dokumenten uppges innehålla listor och detaljer om vapenleveranser, bataljonsstyrkor och annan känslig information om kriget. Bland annat uppges dokumenten innehålla uppgifter om Ukrainas planerade våroffensiv. Förutom dokument kopplade till kriget ska läckan även innehålla uppgifter om USA:s övervakning av landets allierade, däribland Israel och Sydkorea. Läckan anses kunna få stor betydelse och innebära en risk för amerikanska underrättelsekällor. Samtidigt tros den kunna ge Ryssland viktig information om ukrainska styrkor och planer. Den kan också leda till svalare relationer mellan USA och dess allierade, om det visar sig att Washington faktiskt spionerat på dessa. Från bland annat ukrainskt och sydkoreanskt håll har mycket av innehållet hittills beskrivits som falsarier eller desinformation. Dokumenten har dykt upp på bland annat Twitter, Telegram, 4chan, den spelfokuserade plattformen Discord samt plattformar för Minecraft-spelare. De kan ha publicerats på spelplattformar så tidigt som i januari, enligt journalistnätverket Bellingcat.

FBI har ögonen på ytterligare en person i härvan kring de känsliga underrättelsehandlingar som under uppmärksammade former läckt på nätet och omskrivits som Pentagonläckan. 37-åriga Sarah Bils står under federal utredning, berättar anonyma myndighetskällor för Wall Street Journal och den amerikanska flottans nyhetstjänst USNI News.

Det framgår inte vad kvinnan misstänks ha gjort. Omständigheterna kring utredningen är än så länge oklara, tillägger en källa.

Sarah Bils arbetade fram till i november förra året som underofficer inom USA:s flotta. Vid sidan av det har hon under lång tid varit med och drivit en av de största engelskspråkiga stödkanalerna för Rysslands armé i sociala medier.

Pro-ryskt nätverk

FBI-agenter knackade på hemma hos Bils i söndags.

Nästan två veckor tidigare hade fyra hemligstämplade amerikanska handlingar delats på Telegram-kanalen Donbass Devusjka ("Donbass-tjejen" på ryska) till omkring 65 000 följare. Handlingarna är några av de många som har läckt från USA:s underrättelsesfär via ljusskygga chattplattformar på nätet. När Telegram-kontot publicerade dem fick de stor spridning i ryskspråkiga kanaler.

Under pseudonymen Donbass Devusjka driver Sarah Bils en podcast som för fram Rysslands perspektiv på kriget i Ukraina. Den ryska militären och den paramilitära Wagner-gruppen hyllas genomgående i kopplade kanaler. Dessa konton är några av de största och mest inflytelserika pro-ryska kanalerna som finns på engelska.

Där har det också sålts saker som prytts med ryska armé-motiv eller Wagner-symboler – i uttalat syfte att pengarna ska gå till den ryska krigsinsatsen.

Tillbakavisar allt

När WSJ kommer i kontakt med Sarah Bils säger hon att FBI främst ville tala med henne om påstådda dödshot som riktats mot henne, men också om läckta handlingar. Hon understryker att hon inte hade möjlighet att komma åt handlingarna i fråga i sin yrkesroll.

— Jag läckte inte dokumenten och de har aldrig ens varit i min ägo, säger Bils.

Enligt tidningen hade hon någon form av säkerhetsklassning som flygtekniker vid en militärbas, men det poängteras att det inte finns något som tyder på att hon har missbrukat den.

Sarah Bils gör gällande att hon inte publicerade handlingarna, däremot att hon senare raderade dem. Hon säger att hon bara är en av 15 personer "världen över" som driver Donbass Devusjka-nätverket. De andra personerna vill hon inte namnge.

I torsdags förra veckan grep FBI den 21-årige flygnationalgardisten Jack Teixeira. Han anklagas för att ha läckt fler än 100 hemligstämplade dokument i chattrum på plattformen Discord och riskerar ett långt fängelsestraff.