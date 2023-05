"Ni mÃ¥ste fÃ¶rstÃ¥ att detta Ã¤r ett vÃ¤rldskrig"

Född i Moskva 1966. Utbildades till journalist i Ryssland och studerade senare i bland annat Tjeckien och USA.

Var på 90-talet verksam som forskare vid utrikespolitiska institut i Italien och Finland, samt vid Marshall-centret för säkerhetsstudier i Tyskland.

Återvände till Ryssland 2004. Utsågs då till professor i statsvetenskap vid den framstående handelshögskolan i Moskva.

Skrev under många år krönikor för ryska Forbes, dagstidningen Vedomosti och nyhetssajten Republic. Ledde det egna tv-programmet "Medvedev" i den oberoende ryska tv-kanalen Dozjd (Rain) i flera år, och dessförinnan ett program i den statliga tv-kanalen Kultura.

Stämplades i september 2022 som "utländsk agent" av Rysslands justitiedepartement.

Är i dag professor vid Karlsuniversitetet i Prag och verksam på Forskarkollegiet vid Helsingfors universitet. Medverkar hos USA-finansierade Radio Free Europe/Radio Liberty med systerkanaler.

Politiska essäer om tillståndet i Ryssland gavs 2019 ut i väst i boken "Return of the Russian Leviathan". Till sommaren släpps nästa bok, "A war made in Russia".