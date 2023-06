Nytt "skitsnack" efter Johnsons avgång

Fakta: Utnämningar till brittiska överhuset Ledamöterna i det brittiska parlamentets överhus, House of lords, utses inte genom allmänna val utan genom olika former av utnämningar. En möjlighet är att bli utnämnd av en avgående premiärminister. Dessa har nämligen rätt att, enligt en mångårig tradition, nominera personer till platser i överhuset, liksom att utfärda andra typer av hedersutmärkelser. Namnen presenteras sedan för det oberoende organet The House of Lords Appointments Commission, som granskar kandidaternas lämplighet för uppdraget som ledamot i överhuset. De nominerade måste slutligen godkännas av den sittande premiärministern, som i ett sista steg skickar ärendet vidare till kungen för formellt godkännande. Källa: parliament.uk, BBC

Johnsons plötsliga besked i fredags om att han lämnar sin plats i det brittiska parlamentet har på nytt tydliggjort sprickorna i det konservativa regeringspartiet.

Känslor har också rörts upp kring listan på de personer som Johnson, i egenskap av tidigare premiärminister, valt att belöna med olika utmärkelser och nomineringar till parlamentets överhus, House of lords. Listan publicerades bara några timmar före Johnsons avgångsbesked och innehåller namn på flera av hans närmast allierade inom Konservativa partiet.

Festskandal

Bland dessa finns de före detta ministrarna Simon Clarke, Jacob Rees-Mogg och Priti Patel, som föräras de adliga titlarna "knight" respektive "dame". Hedersutmärkelser delas även ut till flera av Johnsons nära rådgivare under hans tid som premiärminister. Ett kontroversiellt namn är Martin Reynolds, inblandad i den så kallade "partygate"-skandalen då han i maj 2020 bjöd in till fest vid regeringshögkvarteret Downing Street samtidigt som landet löd under covid-restriktioner.

Ett annat namn som står ut på listan är Kelly Dodge, mångårig chef för parlamentets egen frisörsalong.

Däremot fick flera viktiga allierade se sig utan väntade nomineringar till platser i House of Lords. Två av dessa, Nadine Dorries och Nigel Adams, har meddelat att de nu följer i Johnsons fotspår och avgår som parlamentsledamöter.

Fick tummen ner

Åtta av Johnsons kandidater fick tummen ner av The House of Lords Appointments Commission (Holac), som granskar nominerade personer, har en talesperson för det rådgivande organet bekräftat, utan att nämna några namn.

Den sittande premiärministern Rishi Sunak hävdar på måndagen att Johnson bett honom att bortse från Holacs rekommendationer när den slutliga listan skulle spikas. Något Sunak säger att han inte kunde gå med på.

— Det kändes inte rätt. Och om det väcker sura miner, så får det vara så, säger Sunak vid en konferens i London, rapporterar BBC.

Johnson kallar Sunaks påstående för "skitsnack". Det handlade enbart om att be Holac se över sin granskning, "en ren formalitet", säger Johnson till BBC.

Politisk comeback?

Den tidigare premiärministern meddelade sin avgång som parlamentsledamot i fredags. Detta sedan han fått ta del av preliminära slutsatser från en rapport som granskar huruvida han gjort vilseledande uttalanden om de fester som hölls vid Downing Street under covidpandemin.

I sitt avgångsuttalande anklagade Johnson utredningskommittén för att bedriva en häxjakt mot honom i syfte att driva ut honom ur parlamentet. Kommittén väntas offentliggöra sina slutsatser i veckan.

Genom att självmant ge upp sin parlamentsplats undviker Johnson en potentiell avstängning. Bedömare har spekulerat i om han har sikte på en politisk comeback i ett senare skede.

Från sin position vid sidan av, och med starkt stöd i delar av det konservativa partiet, lär han åtminstone fortsätta vålla problem för premiärminister Rishi Sunak och dennes falang, konstaterar brittiska medier.