Kvinnan varnar för klädkoden i populära turiststaden: "För slampigt klädd"

Den vita sommarklänningen Tiktokaren @jetsetting_jacki bar när hon besökte Rom ställde till det när hon ville besöka några av huvudstadens monument och katedraler.



– Det ser toppen ut på bild, men på den här dagen i Rom kom jag inte in på Pantheon, jag kom inte in i Vatikanen, jag kom inte in på det där museet för döda personer (Katakomberna, reds. anm), för jag var för slampigt klädd, säger hon i ett viralt klipp på Tiktok där hon visar upp sin kädsel och fortsätter:

– Du får inte visa axlarna, du får inte visa brösten, du kan definitivt inte ha cut outs och klänningen var dessutom öppen i ryggen.

"Nej, gå ut"

Enligt Jetsetting Jacki hade hon kommit in på sevärdheterna om hon haft med sig en jacka eller dylikt att ta på sig strax innan. Nu uppmanar hon andra turister att vara mer påläst inför sitt besök i Rom.

– Det är bra att känna till vad du än planerar att ha på dig, och packa kläder att kunna ha ovanpå. På vissa ställen kan man köpa en kappa att ha på dig, men på andra ställen, till exempel Pantheon, sa de bara "nej, gå ut", säger Jetsetting Jacki i klippet.

Klädkoderna i Rom - det gäller

Klädkoderna för att besöka Vatikanstaten är strikta, och förutom det Jetsetting Jacki nämnde i sin video får man inte bära huvudbonad, eller slitna och genomskinliga plagg.

I Pantheon gäller samma klädkoder som i de allra flesta kyrkor: man rekommenderas att täcka sina axlar och inte gå barbent.

För att besöka katakomberna måste både män och kvinnor täcka sina axlar och bära shorts, kjol eller klänning som sträcker nedanför knäna.