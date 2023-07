Oro för attacker mot kärnkraftverk i Zaporizjzja

Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj planerar Ryssland en allvarlig provokation i Zaporizjzja mycket snart.

— Vi har information från vår säkerhetstjänst om att ryska styrkor har placerat objekt som ser ut att vara sprängmedel på taket på flera kraftenheter på kärnkraftverket Zaporizjzja. Kanske för att simulera en attack mot kraftverket. Kanske de har ett annat scenario, sade han i sitt tal på tisdagskvällen.

Ukrainas utrikesdepartement upprepar anklagelserna på onsdagen uppmanar omvärlden att agera omedelbart för att avvärja hotet mot Europas största kärnkraftverk.

IAEA vill inspektera

Internationella atomenergiorganet IAEA har inspektörer på plats vid kärnkraftverket. Dessa har inte sett några synliga tecken på att minor eller sprängladdningar har placerats ut, säger IAEA-chefen Rafael Grossi i ett uttalande.

Han säger samtidigt att IAEA har begärt ytterligare tillträde för att kunna slå fast att det inte har placerats ut något sådant på byggnaderna.

"Våra experter måste få verifiera fakta på plats", säger Grossi.

Nyhetsbyrån AP har tagit del av nytagna högupplösta satellitbilder som inte visar någon synlig förändring på byggnadernas tak.

Människor lämnar

Kremls talesman Dmitrij Peskov målar i stället ut Ukraina som hot mot Zaporizjzja.

— Läget är spänt. Det föreligger ett stort hot om sabotage från regimen i Kiev, som kan leda till katastrofala konsekvenser, svarar Peskov på frågor från journalister.

Anklagelserna mellan Kiev och Moskva har lett till att människor har börjat lämna området nära Zaporizjzja, rapporterar Sky News.

De två parternas upptrappade retorik när det gäller kärnkraftverket tonas ned av amerikanska Institute for the study of war (ISW ). Enligt tankesmedjans senaste uppdatering vill Ryssland sannolikt anklaga Ukraina för oansvariga handlingar i området och skapa förutsättningar för en falsk flagg-attack.

Enligt ISW är det osannolikt att Ryssland faktiskt skulle orsaka en strålningsolycka i nuläget.