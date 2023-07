Minst åtta döda i rysk attack i östra Ukraina

Det var vid 10-tiden på förmiddagen som ryska robotar slog ned i staden Lyman i Donetskregionen. Ett bostadshus, ett annex till ett tryckeri och flera bilar började brinna i samband med attacken, skriver Ukrainas inrikesdepartement på sociala medier. Hittills har det rapporterats om åtta döda och 13 skadade.

Lyman är en viktig knutpunkt för järnvägstrafiken i regionen och var under en period förra året under rysk kontroll. Det ukrainska försvaret uppger i sin dagliga uppdatering att de har slagit tillbaka mot ryska styrkor som försökt attackera i närheten av staden, skriver NTB.

500 dagar av krig

Lördagen markerar också att 500 dagar passerat sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Minst 9 000 civila har dödats i kriget, varav 500 är barn, enligt FN:s människorättsorgan i Ukraina (HMMRU).

För att uppmärksamma dagen har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besökt Ormön i Svarta havet – en ö som har blivit en symbol för det ukrainska motståndet.

— I dag befinner vi oss på Ormön, som aldrig kommer att erövras av ockupanterna. Det gäller även övriga Ukraina, då vi är ett land som består av modiga människor, säger den ukrainske presidenten i ett videoklipp som spridits på sociala medier.

Ormön ockuperades i krigets början av Ryssland, men de ryska styrkorna gav sig därefter av efter att ha utsatts för intensiva robot- och artilleribeskjutningar.

Intensiva strider i Bachmut

Samtidigt rapporteras Ukraina ha gjort "betydande taktiska framsteg" i Bachmutområdet i Donetskregionen, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) som analyserat geolokaliserat bildmaterial, skriver The Guardian.

Det brittiska försvarsdepartementets uppger i sin dagliga underrättelserapport att intensiva strider pågår längs frontlinjen, men att ukrainska styrkor gjort framryckningar både norr och söder om staden.

För det ryska ledarskapet är det troligen politiskt oacceptabelt att dra sig tillbaka från Bachmut, men samtidigt är det svårt för de ryska styrkorna i området att slå ut det ukrainska artilleriet, heter det i rapporten. Sannolikt har Ryssland inte heller några reservister som de kan skicka till området.