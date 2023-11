Flera dödsfall i Ciaráns spår

Värst drabbat under torsdagen var Frankrike. Flera hamnar stängde, flygplatser, tågstationer och parker likaså när vindar i orkanstyrka svepte över kustområdena, främst i och runt Bretagne i nordvästra delen av landet.

En lång rad tåg ställdes in och vägar har stängts av efter att träd ramlat över dem. Halva Bretagne var under eftermiddagen utan ström och över hela västkusten saknade under kvällen närmare 700 000 hushåll elektricitet.

Telenätet låg på många platser nere, och över en miljon personer saknade internet- och telefonuppkoppling.

Två personer rapporteras ha omkommit i landet: en lastbilschaufför vars fordon träffades av ett fallande träd, och en äldre man i Le Havre som föll från en balkong när han skulle stänga sina fönsterluckor. Dessutom har minst 16 personer skadats i olika väderrelaterade olyckor.

Ett fallet träd i Le Pornic i Bretagne i västra Frankrike.

I såväl Nederländerna som Belgien träffades flera människor av fallande grenar och träd. En person dog i Venray i södra Nederländerna, och från Belgien rapporteras tre dödsfall från en park i Gent. Där omkom två vuxna och ett femårigt barn när trädgrenar knäcktes och föll till marken.

I Spanien dog en kvinna i Madrid när ett träd föll över henne. Tre personer skadades i den händelsen.

Även de brittiska öarna har drabbats av Ciarán. Tiotusentals hem blev strömlösa och 280 rapporter om översvämmade gator har registrerats. Många uppges ha skadats, men inga dödsfall har rapporterats från Storbritannien.

Skolor i framför allt Cornwall och Devon i sydvästra England hölls stängda och kommer inte att öppna på fredagen.