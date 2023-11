Biden: Återförena Gaza och Västbanken

"Medan vi strävar efter fred bör Gaza och Västbanken återförenas under en enda ledningsstruktur, i framtiden under en återupplivad palestinsk myndighet, när vi alla arbetar mot en tvåstatslösning", skriver presidenten i The Washington Post.

Israels närmaste allierade USA har sedan terrorstämplade Hamas chockattack mot landet den 7 oktober givit Israel sitt fulla stöd.

"Tvåstatslösning enda sättet"

I attacken dödades 1 200 människor, flertalet civila. Över 200 personer togs som gisslan av Hamas.

Men då dödssiffran från Israels vedergällningskampanj mot Hamas i Gaza stiger för varje dag – senast 12 300 enligt det Hamasledda sjukvårdsdepartementet i landremsan, inklusive mer än 5 000 barn – har USA uttryckt oro över Gazas framtid på sikt när Hamas har krossats.

"En tvåstatslösning är det enda sättet att säkerställa den långsiktiga säkerheten för både det israeliska och palestinska folket. Även om det just nu kan tyckas som om den framtiden aldrig har varit längre bort, har denna kris gjort det mer absolut nödvändigt än någonsin", skriver den amerikanska presidenten.

Sanktioner mot bosättare

Biden hotar också med sanktioner mot israeliska bosättare som begår våld mot palestinier på Västbanken samtidigt som kriget i Gaza pågår.

"Jag har med eftertryck i samtal med Israel sagt extremistiskt våld mot palestinier på Västbanken måste upphöra och att de som ligger bakom våldet måste ställas till svars" skriver han i artikeln.

"USA är redo att att ta egna steg, inklusive att utfärda viseringsförbud mot extremister som attackerar civila på Västbanken", fortsätter Joe Biden.