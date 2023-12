Tiktok-fenomenet: Kryssningen som varar 9 månader – och kostar över miljonen

På Tiktok trendar två nya taggar – "9 month cruise" och "Harmony of the seas". Det är en kryssning som påbörjades den 10:e december när båten "Harmony of the seas" lämnade hamnen i Miami i USA. Båten som är den tredje största kryssningsbåten i hela världen är fylld av åkattraktioner och underhållning.

På Tiktok frågar sig folk varför man väljer att åka på en kryssning i nio månader och vad man gör hela dagarna. Vissa användare tycks vara engagerade i dramat på båten, något som passagerarna gladeligen rapporterar om på plattformen.

648 000 kronor – för det billigaste alternativet

Och priset? Det lägsta priset för att åka med på kryssningen är 53 999 dollar per person, vilket motsvarar ungefär 596 899 kronor. Över en halv miljon kronor alltså. Och det är exklusive skatter och avgifter på 4 667 dollar. Totalt kostar kryssningen per person 648 487 svenska kronor.



Vill man ha lite mer lyx, till exempel ett rum med vy över havet eller balkong, varierar priserna ända upp till 1 221 522 kronor per person.



Källor: Royal Caribbean, Forex.

Båten "Harmony of the seas". Foto: Blake Baldwin/Alamy/STELLA Pictures.

