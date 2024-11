Barron Trump ålder – hur gammal är han?

Barron Trump föddes den 20 mars 2006, vilket innebär att han fyller 19 år under våren 2025.

Är Donald Trump pappa till Barron Trump?

Ja, Barron Trumps pappa är ingen mindre än expresidenten Donald Trump, som också ställer upp i USA-valet 2024. Barron Trump är Donald Trumps femte och yngsta barn.

Barron Trump med pappa Donald Trump år 2020. Foto: Susan Walsh/AP/TT

Vem är Barron Trumps mamma?

Donald Trump har barn med tre olika kvinnor. Mamma till Barron Trump är Donald Trumps nuvarande fru Melania Trump.

I Melania Trumps memoar har hon, enligt Newsweek, berättat om att sonen blivit utsatt för mobbning efter att komikern Rosie O'Donnell delat en video på Barron Trump på plattformen X där hon insinuerat att han har autism.

"Barrons erfarenhet av att bli mobbad både online och i verkliga livet efter denna incident är en klar indikation på den irreparabla skada som orsakas", skriver Melania Trump i boken, enligt tidningen.

Efter händelsen startade Melania Trump en kampanj, med parollen "Be Best", vars syfte var att motverka just mobbning.

Melania Trump. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT

Barron Trump, Donald Trump och Melania Trump. Foto: Carolyn Kaster/AP/TT

Barron Trump längd – hur lång är han?

Enligt Times of India har Barron Trumps skapat rubriker när han under tonåren synts på bild tillsammans med pappa Donald Trump och mamma Melania Trump. Barron har nämligen sett ut att vara betydligt längre än bägge sina föräldrar.

Barron Trump till vänster och Donald Trump och Melania Trump tredje respektive fjärde från vänster. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

Så hur lång är Barron Trump? Jo, enligt Slate Magazine har pappa Donald uppgett att sonen är drygt två meter lång.

Har Barron Trumps syskon?

Ja, Barron Trump har fyra syskon: Donald Trump Jr, Ivanka Trump, Eric Trump och Tiffany Trump. Samtliga syskon är halvsyskon.

Donald Trump Jr. Foto: Evan Vucci/AP/TT

Ivanka Trump. Foto: Yuki Iwamura/AP/TT

Eric Trump. Foto: Matt Slocum/AP/TT

Tiffany Trump. Foto: Evan Vucci/AP/TT

Vad gör Barron Trump i dag?

Barron Trump är i dag bosatt på Manhattan i New York och sedan i september 2024 studerar han på New York University (NYU) och då mer specifikt Stern School of Business.

– Det är ett högkvalitativt ställe. Han gillade det. Han gillade skolan. Vi gillade NYU, har Donald Trump sagt om sonens nya skola i en intervju med Daily Mail.

Foto: Evan Vucci/AP/TT

Har Barron Trump flickvän eller pojkvän?

Barron Trump har inte själv uttalat sig om han har någon partner i dagsläget, men nyligen berättade pappa Donald Trump om sonens kärleksliv, vilket bland andra Economic Times rapporterade om då.

– Jag är inte säker på att han är där än. Jag tror inte han har haft någon flickvän än, sa han i PBD Podcast och adderade att Barron Trump "inte har något emot att vara själv" och att han är "en snygg kille".

