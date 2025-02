Putin erkänner: "Zelenskyj är Ukrainas ledare"

I en intervju med den ryska statliga journalisten och propagandisten Pavel Zarubin kallar Rysslands president Vladimir Putin Zelenskyj för Ukrainas "nuvarande ledare", rapporterar Newsweek.

Putins första erkännande

Så sent som i januari i år vägrade Putin att förhandla med Zelenskyj, då han menade att den ukrainska presidenten saknade legitimitet. Nu verkar han ha ändrat sig.

Enligt den amerikanska tankesmedjan The Institute for the Study of War (ISW) hänger Putins uttalande ihop med Donald Trumps senaste utspel där han bland annat kallade Zelenskyj för en "diktator" och anklagade honom för att ha startat kriget. USA:s president har tidigare även försökt ordna fredssamtal med Ryssland utan att bjuda in Ukraina. Efter kritik har han ändrat sig och sagt att Zelenskyj måste vara med i förhandlingarna.

Zelenskyj och Putin förväntas mötas i Washington D.C. under fredagen.

"Putin har troligen ändrat sin retorik för att förklara för en rysk publik varför han nu vill delta i framtida förhandlingar med Zelenskyj", skriver ISW.

Foto: Mikhail Metzel/TT

I intervjun säger Putin även att han "inte har något emot" att Ukraina är en självständig stat – men att han vill att landet ska "bli en vänlig granne" och inte utgöra något hot mot Ryssland.

ISW menar att detta är en del av Putins strategi för att påverka den ukrainska befolkningen och skapa splittring.

Zelenskyj är villig att avgå

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom till makten 2019, och ett nytt val skulle ha hållits 2024 – något som sköts upp med anledning av att Ukraina införde krigslagar i samband med Rysslands invasion i februari 2022.

Zelenskyj har lovat att val kommer att hållas när krigslagarna hävs. Han har även sagt att han är villig att avgå om det skulle leda till fred och säkerhetsgarantier för Ukraina från Nato.

