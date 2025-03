USA:s utrikesminister i storbråk med Elon Musk

Anklagar Musk för att vara oärlig

Rubio ska i sin tur, enligt The New York Times källor , ha anklagat Musk för att vara oärlig och ifrågasatt om de 1 500 personer som gått från utrikesdepartementet genom avgångsvederlag inte räknades. Rubio ska också frågat om Musk ville att han skulle nyanställa dem – bara för att sedan kunna sparka dem.

Till slut ska dock presidenten ha brutit in och försvarat utrikesministern. The New York Times lyfter nu att det är den första tydliga indikationen på att Trump faktiskt valt att bromsa Musk. Från flera håll, bland annat bland republikaner, har det den senaste tiden ifrågasatts hur mycket handlingsutrymme Musk får.