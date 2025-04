På sociala medier har flera butiker gått ut med att de kommer att höja priserna på kaffe ytterligare, och enligt TT har en matbutik nämnt en höjning med hela 20 kronor per paket.

Priset på kakao stiger

Matkedjan Lidl återkallar choklad

Matkedjan Lidl säljer flera olika sorters choklad. Men i dagarna meddelade Lidl i Finland att de återkallade choklad av Way To Go med smaken mandelkaramell och havssalt., vilket även Vasabladet skrivit om.