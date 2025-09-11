En 37-årig sexbarnsmamma har hittats död efter att ha varit försvunnen sedan 2024.

Sexbarnsmamman, som var bosatt i Louisiana i USA, ska senast ha varit i kontakt med sin familj den 5 juni 2024. Nu har kvinnan bekräftats död.

Dök inte upp på dotterns student

Kvinnan, som anmäldes försvunnen i juli i fjol, ska ha uteblivit från flera familjefödelsedagar och andra sammankomster. Bland annat ska hon inte ha dykt upp på en av sina döttrars student, vilket gjorde hennes familjemedlemmar oroliga.

– Det är inte likt henne. Hon brukade kontakta någon, antingen sin syster, mamma eller farbror, sa en av hennes familjemedlemmar i ett uttalande, skriver kanalen KPLC.

Annons

"Någon vet något"

Efter försvinnandet inledde polisen ett sökarbete, och höll flera förhör. De gjorde även husrannsakningar i hopp om att kunna reda ut vad som hänt den 37-åriga sexbarnsmamman.

– Någon vet något. De pratar bara inte med myndigheterna, sa hennes familj.

Annons

Försvunnen sexbarnsmamma hittad död

Den 16 juni i år ryckte polisen ut till Vinton i Louisiana efter att mänskliga kvarlevor hittats i ett skogsområde. Den 5 september meddelade polisen i ett pressmeddelande att kvarlevorna tillhörde den försvunna sexbarnsmamman, skriver NBC News.

Utredningen kring 37-åringens död pågår fortfarande.