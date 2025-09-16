Kim Jong-Un förbjuder folk att prata om hamburgare och glass

Den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-Un har infört förbud mot att prata om vissa saker, däribland hamburgare och glass.

I Nordkorea är det strikt förbjudet att exempelvis bära shorts, oavsett om man är man eller kvinna. Det är heller inte tillåtet att lyssna på vilken musik man vill, eller se på utländska filmer och tv-serier. Skulle man ertappas med att göra något av detta kan man i värsta fall bli avrättad.

Nu har den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-Un även förbjudit folk i landet att prata om hamburgare och glass.

Nordkoreaner får inte bära blåa jeans

Kim Jong-Un har under sin tid som ledare infört en rad olika lagar och regler som invånarna måste följa. Det är bland annat strikt förbjudet att ha på sig blåa jeans, då det kan ses som ett uttryck för västerländsk kultur, något Nyheter24 tidigare uppmärksammat.

Det är heller inte tillåtet att lämna landet hur som helst. Att lämna Nordkorea kan betraktas som förräderi, och kan leda till att man hamnar i koncentrationsläger. Sedan Kim Jong-Un tillträdde som ny ledare 2012 har tonen skärpts och hot om dödsstraff uttalas för den som försöker fly landet.

Dessutom rankas Nordkorea som det land i världen som är näst sämst när det kommer till pressfrihet. All media i landet är strikt censurerad och alla journalister måste tillhöra det statsbärande kommunistiska Arbetarpartiet. All radio och tv är låsta på officiella frekvenser, och den som ertappas med att lyssna på utländska radiosändningar kan straffas hårt, skriver Utrikespolitiska institutet.

Kim Jong-Un har förbjudit nordkoreaner att bära blåa jeans. Foto: Kristina Kormilitsyna/TT

Kim Jong-Un förbjuder folk i Nordkorea att prata om hamburgare och glass

Både "hamburgare" och "glass" är ord som finns med på en ny lista över saker Kim Jong-Un inte vill att folk som bor i, eller besöker Nordkorea, ska prata om. Specifikt uppmanas folk som besöker den nordkoreanske semesteranläggningen Wonsan-Kalma att inte använda dessa ord.

Listan finns med i ett nytt utbildningsprogram, som turistguider som välkomnar personer till semesteranläggningen ska använda sig av.

– Målet är att lära turistpersonal att medvetet använda nordkoreanskt ordförråd samtidigt som man undviker sydkoreanska uttryck och utländska lånord, berättar en källa med insyn för nyhetsbyrån Daily NK.