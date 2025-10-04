Christa Pike var 19 år när hon torterade och mördade en skolkompis 1995. För mordet dömdes hon till dödstraff, som nu ska verkställas.

49-åringen blir den första kvinnan att avrättas i Tennesse på 206 år.

Den 30 september 2026 ska Christa Pike avrättas på Riverbend Maximum Security Institution i Nashville, Tennesse. Om straffet verkställs, blir hon den första kvinnan att avrättas sedan delstaten började dokumentera dödsfall 1820, skriver CBS News.

Datumet för avrättningen fastställdes på tisdagen. Vilken metod som kommer att användas för att döda Pike behöver meddelas senast den 28 augusti. Det vanligaste är att fångar dör genom en dödlig injektion, men även elchocker finns som avrättningsmetod i Tennesse.

Christa Pike nekas benådning

Christa Pike dömdes för mordet på sin skolkamrat Collen Slemmer 1996, och har varit den enda kvinnan i dödscell under större delen av sin tid i fängelse. Hennes advokater har flera gånger ansökt om benådning, med hänvisning till Pikes psykiska sjukdomar, bipolär sjukdom och sexuella övergrepp i barndomen – men har fått avslag samtliga gånger.

– Samhällets syn på vem som verkligen förtjänar en dödsdom har förändrats under åren sedan Christa Pike dömdes, säger Robin Maher, vd för Death Penalty Information Center till CBS och fortsätter:

– Hennes unga ålder, psykiska sjukdom och den fysiska och psykiska misshandel hon utsattes för vid tidpunkten för brottet skulle sannolikt övertyga en jury i dag om att hon inte är någon som borde få en dödsdom.

Christa Pike. Foto: Tennessee Department of Correction via AP/TT

Tortyrmordet på Colleen Slemmer

I januari 1995, när Christa Pike var 19 år, anklagade hon skolkamraten Colleen Slemmer, 18, för att ha försökt sno hennes kille. Tillsammans med pojkvännen och en annan kompis, lurade Pike därför ut den 18-åriga flickan till ett skogsområde, skriver USA Today.

Under tortyrliknande former mördade Pike sin klasskamrat genom att krossa hennes skalle med en bit asfalt. Innan dess hade hon slagit offret med en köttyxa, skurit henne i halsen med en matkniv och ristat in ett pentagram på hennes bröst.

Efter mordet tog Pike med sig en bit av Collen Slemmers skalle som trofé och visade upp för sina klasskamrater, vilket ledde till att hon snabbt kunde gripas för dådet.