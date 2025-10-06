Den populära asiatiska rätten ramen kan vara farligare än du tror. Det visar en ny japansk studie.

En ny japansk studie väcker oro kring en av världens mest älskade rätter – ramen. Den salta nudelsoppan, som för många är en vardagsfavorit, kan enligt forskarna vara kopplad till för tidig död.

6725 personer deltog i studien och samtliga delades upp i grupper enligt hur ofta de åt nudelsoppa. Efter studien följdes deltagarna i 4,5 år och under den tiden dog 145 av dem. Hela 129 av dessa dödsfall kunde kopplas till ett högt intag av ramen. Det handlade främst om cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Män löper störst risk att dö i förtid av salt

Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är inte förvånad – men hon betonar att det inte är nudelsoppan i sig som är farlig, utan mängden salt den innehåller.

– Jag kollade på de här förpackningarna med snabbnudlar och en sån här portion innehåller 4 gram salt. Det är två tredjedelar av det rekommenderade dagliga intaget. Så det är en väldigt saltkoncentrerad maträtt, säger Ingrid Larsson till Aftonbladet.

De som löpte störst risk var män under 70 år som drack alkohol och konsumerade mer än hälften av buljongen – den mest saltrika delen av rätten. Forskarna konstaterar att dessa grupper hade dubbelt så hög risk att dö i förtid jämfört med dem som åt ramen en till två gånger i veckan.

– Män konsumerar mellan 9 och 12 gram salt per dag, kvinnor mellan 7 och 10 gram.

Undvik mat med salt

Bland tonåringar är siffrorna liknande. Enligt Larsson är det framför allt charkprodukter, färdigmat, bröd och snabbmat som står för den största delen av saltintaget.

– Sjukdomarna som man kan drabbas av är stroke, hjärnblödning, högt blodtryck och magsäckscancer.