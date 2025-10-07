Nyheter24
Brott och straff

Försvunnen man hittad död i damm i Florida efter 10 år

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 19:01
Minnesstund och damm.
Bilderna är genrebilder och har inget att göra med händelsen. Foto: Bradly J. Boner/TT & Christopher Saunders/TT

En sommarkväll i juli försvann spårlöst en man, något som har väckt många obesvarade frågor. Nu, tio år senare, har mannen hittats död.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Brott och straff, USA, Död

En varm julinatt försvann en 25-årig man spårlöst efter ett barbesök i Fort Lauderdale. Sökinsatser och obesvarade frågor har därefter pågått i över ett decennium – och för många blev han bara ett försvunnet namn i mängden, tills nu. 

Försvunnen man hittad död efter 10 år

Efter hela 10 år av ovisshet har kvarlevorna efter en man vid namn Steven MacKrell, som försvann 2015, äntligen hittats. Det var ett privat sökteam som den 2 oktober 2026 lokaliserade hans bil, en vid Ford Fusion, under vattnet i en damm i Boca Rotan, cirka tre mil norr om där han senast sågs till i centrala Fort Lauderdale på en bar, rapporterar People.

I bilen påträffades skelettrester som senare bekräftades vara mannens, genom tandjournaler, enligt Fort Lauderdale-polisen. Rättsläkaren i Palm Beach County fastställde identiteten efter att ha mottagit uppgifterna från polismyndigheten. 

Sista timmarna i mannens liv 2015

Mannen försvann natten till den 30 juli 2015 efter att han lämnat en bar vid namn "Lucky's Tavern". Enligt uppgifter sågs han senare köpa snacks vid en bensinmack omkring runt klockan 02.30 på natten.

Övervakningsfilmer visade honom även i en konflikt med en annan man på platsen, en detalj som polis länge undersökt, men som aldrig ledde dem någonstans. 

Upptäckten av bilen skedde efter en samordnad insats mellan sökteamet Sunshine State Sonar, Fort Lauderdale-polisen och Boca Raton-polisen. Ett dykteam skickades till platsen för att bärga fordonet ur dammen, och myndigheterna uttrycker sin tacksamhet över samarbetet – som besvarar några av frågorna de har haft i över 10 år. 

Steven MacKrell. Foto: Fort Lauderdale Police.

Hoppas på att familj kan finna tröst 

– Denna sökinsats visar hur viktigt samarbeten mellan myndigheter och frivilligorganisationer är i sådana fall, säger Sunshine State Sonar i ett uttalande och fortsätter:

– Vi hoppas att Stevens familj kan finna någon form av tröst i att få svar, även om sorgen kvarstår, avslutar de, enligt People.

Den försvunne mannen lämnar efter sig en dotter, som han hade tillsammans med sin dåvarande flickvän. Hans mamma har under åren återkommande uttryckt sin längtan och hopp om att en dag få se sin son igen. 

Utredningen är ännu igång. Myndigheterna undersöker nu hur bilen kunde hamna i vattnet, och om det finns tecken på brott, samt vad som egentligen hände sista timmarna i hans liv. 


