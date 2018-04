En del av oss kanske rymde hemifrån när vi var små när man inte fick som man ville. Kanske satte du dig på parkeringsplatsen eller i busken utanför tills någon kom och hämta dig.

Men den här 12-åringen har tagit det hela till en HELT ny nivå.

Den 12-årig pojken från Sydney, som inte nämns vid sitt riktiga namn, flög till Bali efter att ha bråkat med sina föräldrar. Ja, du läste helt rätt. Den här pojken flög till ett helt annat land efter att ha bråkat med sin mamma.

The Guardian skriver att det var efter att hans mamma sagt att han inte fick åka till Bali som han stal föräldrarnas kreditkort och bokade sina egna flygbiljetter. Det efter att ha läst på ordentligt om vilket flygbolag som lät 12-åringar resa utan sällskap. Han bokade även ett hotellrum.

Han lurade sin mormor rejält på något sätt så hon gav honom hans pass. Sedan packade han sin väska och hoppade på sin sparkcykel och lurade familjen och sa att han skulle till skolan, när han i själva verket planerade att lämna landet.

Pojken, som inte nämns vid namn, rymde till Bali. Bildkälla: TT

Han checkade in på flygplatsen och flög från Sydney och vidare till Perth där han sedan flög mot Bali.

Det var även bara vid ett tillfälle som han fick visa identifikation som kunde styrka att han var över 12 år. När han landade checkade han sedan in på hotellet All Seasons och sa att han väntade på sin syster, skriver The Guardian.

Men pojkens skola rapporterade att han var frånvarande och då insåg föräldrarna att något inte stämde. De anmälde honom försvunnen, och när de fick reda på att han var på Bali flög hans mamma Emma dit och hämtade honom.

– Jag blev chockad och bestört. Det finns ingen känsla som kan beskriva hur vi kände när vi fick reda på att han hade rest utomlands, säger hans mamma till tv-programmet A Current Affair.

