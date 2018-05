21 augusti 2017 hittades den svenska journalisten Kim Walls kropp. Den 10 augusti försvann hon från Peter Madsens ubåt Nautilus. Nu dömds han för mordet på henne.

Nu berättar Kim Walls pojkvän om sorgen, kärleken och hatet efter hennes död. I ett brev, som tidningen Weekendsvisen har publicerat, beskriver han med sårbara ord.

Han beskriver Wall som en person som suktade och älskade livet, gick sin egen väg och stod upp mot orättvisor.

"Kim var överraskande, nyfiken, indignerad, glänste starkt och blev kär i allt i sin väg, för varje 50 meter hon gick. Hon älskade livet och livet älskade henne tillbaka. Hon såg skönhet och magi överallt hon tittade - ofta på platser där ingen skulle leta eller vara medveten om. Hon blev frustrerad och arg på orättvisor när den slog till mot henne eller andra. Hon älskade alla djur, men var hemskt rädd för regnmaskar."

Kim Walls pojkvän skriver om sorgen i ett brev. Bildkälla: TT

Han berättar att han under lång tid, under medias övervakning och tillgång, inte haft något att säga. Han skriver att han tänkte under en lång tid att han visste vem hon var så varför skulle hon bryr sig om det som står.

"Men det är kanske inte så jag borde tänka, det är kanske själviskt att inte dela med sig av Kim. Jag har aldrig velat hålla henne för mig själv. Det finns många anledningar att vara stolt över henne", skriver han i brevet.

"Första gången jag träffade Kim var det tydligt – jag hade aldrig sett en som henne. Och jag är säker på att många andra har tänkt samma sak. Hon var unik. Självsäker utan att vara för bestämd, brydde sig mycket även när hon agerade slarvigt, ambitiös men följde alltid sina egna vägar och hade ingen uppfattning om en traditionell karriär. Intelligent utan att behöva bevisa det. Hon var stark och aktiv men också söt och osäker".



Om Peter Madsen, som pojkvännen nämner som PM, skriver han att han måste glömmas. Att "Kim är viktig och PM inte"

