Mannen stal en 8-årings identitet – polisen vet inte varför

En man som gick under namnet Joseph Newton Chandler III hade markerat datumet den 24 juli 2002 i sin kalender. På den dagen låste han alla fönster och dörrar i sin lägenhet i Cleveland, USA, han stängde av luftkonditioneringen och gick in i badrummet. Han stoppade in en pistol i munnen och pressade fingret mot avtryckaren. Polisen hittade honom en vecka senare.

Chandler lämnade inte många ledtrådar om sitt liv. Hans kollegor berättade att han var en ensamvarg, som var mycket smart men väldigt udda. Ibland kunde han försvinna från hemstaden i dagar, och när han kom tillbaka brukade han säga "de kommer närmare" till folk, det skriver Washington Post.

Mannen tog livet av sig och fallet blev ett mysterium. Bildkälla: Pixabay

Självmordet blev ett mysterium. Polisen letade efter någon anhörig till mannen, men hittade aldrig någon.

När polisen bestämde sig för att titta närmare på den avlidne mannens personuppgifter lade de märke till något väldigt mystiskt. Joseph Newton Chandler III hade dött i en bilolycka i Texas tillsammans med sina föräldrar år 1945 när han bara var åtta år gammal.

Om Chandler dog på 40-talet, vem var då mannen som tog självmord i sin lägenhet 2002?

I 16 år spekulerades det vilt om vem mannen kunde vara. Med hjälp av ny DNA-teknik kunde den amerikanska polisen hitta mannens riktiga identitet. För en vecka sedan kunde myndigheter gå ut med att mannen i själva verket hette Robert Ivan Nichols, han var född i Indiana och hade slagits i andra världskriget. Någon gång på 60-talet hade han bytt identitet. Men polisen förstod fortfarande inte varför han hade gjort det, skriver Washington Post.

Till slut kunde man hitta mannens verkliga identitet. Bildkälla: Faksimil/WKYC Channel 3

Man ville undersöka om mannen kunde ha koppling till något olöst fall med en saknad person, men hans kropp hade kremerats något år tidigare. Som tur var hade Nichols genomgått en behandling på sjukhus ett par år innan han dog och sjukhuset hade fortfarande ett vävnadsprov kvar. Men hjälp av provet och DNA-experter körde man provet mot flera databaser som folk använder för att hitta avlägsna släktingar.

Till slut kunde man hitta mannens son, Phillip, som direkt kände igen sin pappa när han fick se ett foto på honom. Sonen berättade att Nichols hade gift sig och fått tre barn, men 1964 ville han skilja sig. Det enda han sa till sin fru var att hon skulle förstå varför "tids nog".

Det sista familjen hörde från sin pappa och make var när Phillip fick ett brev från pappan. Brevet hade en poststämpel från Kalifornien och innehåll bara en penny. När familjen inte hörde något mer anmälde de Nichols försvunnen. Några år senare bytte Nichols identitet till den åttaårige pojken Joseph Newton Chandler III. Phillip är tacksam för att polisen hittade hans försvunna pappa, och säger att det delvis har löst ett mysterium inom familjen, skriver Washington Post.

Polis vet fortfarande inte vad som drev mannen. Nu behöver de allmänhetens hjälp. Bildkälla: Pixabay

Hur Nichols fick veta vem åttaåringen var är en är en olöst gåta, vad som drev mannen vet polisen inte heller, men man vet att han alltid var redo att lämna hemmet snabbt. Han hade alltid en väska packad. Men vad han tänkte fly ifrån är ett mysterium.



Nu behöver polisen allmänhetens hjälp att förstå varför.