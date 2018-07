​Youtuber attackerar funktionshindrad man i minionkostym​

En video som fångades av en övervakningskamera i Florida visar hur en man attackerar en annan man utklädd till en stor minion-figur från den populära barnfilmen "Dumma mig".

Jamie Roehm, som är psykist funktionshindrad var utklädd till den gula karaktären utanför en butik på Daytona Beach på söndagen, skriver Daytona-Beach News Journal.

Han säger att en man närmade sig honom, som sedan identifierades som 25-åriga Ryah Nihart, och började slå, sparka, välta och snurra runt Jamie.

I en video filmad från polisens kroppskamera hör man Jamie berätta för konstapeln att "Han kom fram till mig och frågade om jag ville brottas. Men då skakade jag på huvudet och sa nej".

Vittnen berättade för the Dayona-Beach News Journal att Nihart är en sån kallad "prankster", som utsätter folk för spratt och lurendrejeri under humorns flagga, på sociala medier. Attacken var ett försök att få uppmärksamhet.

I polisens rapport står det att Nihart plockade upp Jamie i dräkten och snurrade runt honom tills han till slut släppte taget och Jamie föll till marken. Han ska sedan ha sparkat Jamie när han försökte resa sig upp.

Nihart fick hejarop under attacken från personer som såg händelsen.

I förundersökningen står det at Nihart sagt till polisen att han kallas för "Bouje Ratche" på sociala medier och identifierar sig som en Instagramstjärna, skriver Daytona-Beach News Journal.

Efter attacken så hjälpte George St. Pierre Jamie tills polisen kom. George är ägaren av butiken Jamie stod utanför, och även Jamies chef. Åskådare höll kvar Nihart till polisen kom till platsen och kunde ta över.

Man hör Nihart säga "I was just kidding, bro. We were just doing a prank" som betyder "jag skojade bara, bror. Det var bara på skämt" i videos som filmades av människor på plats vid händelsen.

Nihart försökte få med sig Jamies chef på kändiståget också.

– Han fortsatte säga till mig hela tiden att han 'skulle göra mig känd'. Jag antar att han villa ha det på Youtube.

Attacken ägde rum runt halv åtta på onsdagskvällen. Nihart hade med sig tre vänner, varav en hade en kamera i handen under hela händelsen, skriver Daytona-Beach News Journal.