Flera besökare på nöjesparken, Thorpe Park, i Chertsey, England var nära att vara med om en katastrof under lördagen. En bit från en stol lossnade nämligen från åkattraktionen, Vortex, mitt under en tur, vilket The Sun tidigare har rapporterat om.

En av de som var med om händelsen var 36-åriga Ricky Taylor, som besökte parken tillsammans med fyra vänner. Taylor berättade om händelseförloppet för The Sun.

– En vän filmade oss när det hände. Det var baksidan av ett säte som hade lossnat och framför sätet låg en skruv som hade lossnat. Jag tror att det var från ett säte som inte användes. Efter händelsen fick vi sitta kvar och vänta i tio minuter, förklarade Ricky Taylor till The Sun.



Bild från händelsen. Bildkälla: Privat/The Sun

Ricky visade skruven för personalen men enligt honom så verkade de inte ta situationen på allvar. Istället så skrattade de när besökarna äntligen fick lämna attraktionen.



– När vi fick gå av attraktionen så stod personalen och skrattade åt hela situationen vilket jag tyckte kändes olustigt, berättade Taylor för The Sun.

Enligt nöjesparkens hemsida så är attraktionen fortfarande i bruk och man förklarar även att problemet inte var något större projekt att åtgärda.



"Vi kan bekräfta att det var en bit skum från en stol på attraktionen som lossnade under tiden som Vortex var igång. Det var alltså inget väsentligt som lossnade och efter kontroll så kunde vi åter öppna attraktionen 15 minuter senare."

Vortex har varit i bruk sedan den 25 maj 2001 och tar upp till 32 besökare per åktur och totalt 450 besökare i timmen. Nöjesparken beskriver själva attraktionen på sin hemsida som en extremt fartfylld attraktion.

"Med Vortex upplever du 15 extremt snabba rotationer per minut samtidigt som du pendlar fram och tillbaka i luften. Totalt uppnår attraktionen en höjd på 19,8 meter."

Attraktionen fick stängas ner ett tag under 2017 efter att en ungdom dött på en liknande attraktion i Ohio, USA.

