Här är allt vi hittills vet om de misstänkta bomberna i USA

Under onsdagseftermiddagen har det kommit in uppgifter om att flera paket med misstänkta bomber har skickats till två politiker i USA. Både Hillary Clinton och Barack Obama har fått paket skickade till sina bostäder. Det kom även in en misstänkt bomb till CNN:s redaktion i Time Warner-byggnaden i New York. Det har nu bekräftats att det inte var någon bomb.

Det här vet vi hittills:

George Soros

Det första misstänkta paketet inkom till miljardären George Soros hem i Westchester för ungefär 48 timmar sedan, skriver Dagens Nyheter.

Hillary Clinton

Under natten till onsdagen fick den tidigare utrikesministern Hillary Clinton och hennes man Bill Clinton en misstänkt bomb skickad till sitt hem i Chappaqua i New York. På onsdagsmorgonen upptäckte Secret Service-tekniker ytterligare ett paket som innehöll sprängmaterial, rappoterar New York Times.

Barack Obama

Även den forne presidenten Barack Obama har fått misstänkt material skickat till sitt kontor i Washington D.C, något som upptäcktes av Secret Service under onsdagsmorgonen, skriver CNBC.

Vita huset

Under samma eftermiddag ska det även rapporterats om att Vita huset har fått misstänkta bomber skickade till sig. Enligt Aftonbladet dementerar Secret Service uppgifterna om bomb i Vita huset.

CNN/ Time Warner-byggnaden

Nyhetsbyrån CNN fick avbryta mitt i sin livesändning efter att brandalarmet gick. Strax där efter gjorde man upptäckten om en misstänkt bomb, skriver Dagens Nyheter. Då utrymdes hela byggnaden Time Warner, där CNN har sin redaktion.

New Yorks bombgrupp är på plats vid Time Warner och har spärrat av ett stort område omkring byggnaden. Enligt Aftonbladet rapporterar nyhetsbyrån AP att det rör sig om en misstänkt rörbomb och att paketet var adresserat till före detta CIA-chefen John Drennan med c/o CNN.

Presskonferens

18:45 svensk tid höll polisen tillsammans med borgmästaren Bill de Blasio, guvernör Andrew Cuomo och poliskommisarien James P. O'Neill en presskonferens med anledningen av de senaste dygnens händelser.



Bland annat pratade dem om vad de hittat i paketen och inte hittat. I paketet som skickats till CNN hittade de vitt pulver.

– Vi har hittat ett kuvert med vitt pulver vid CNN, säger James O'Neill på New York Police Department under presskonferensen.



Han lugnar även New York-borna med att människor kan gå säkra på gatorna.

– Det fins inget hot mot andra platser i New York city. Ni kommer att se ännu fler poliser på gatorna, säger han.

Texten uppdateras