Fejkade minnesförlust – för att slippa "tjatig" svärmor

När vi blir ihop med någon är det oftast inte bara personen som vi valt att vara tillsammans med som blir en del av livet. I de flesta fall innebär det även att man har kontakt med sin partners föräldrar.

Och visst är den optimala drömmen att komma överens med sina svärföräldrar och sin partners resterande familj och vänner.

Men ibland går det bara inte och då får man ta till vissa medel. Du kanske har hört talas om ordspråket "Fake it until you make it".

Det var precis det som fyrabarnspappan Salvatore Mannino levde efter när han inte orkade med sin svärmor längre.

Fake:ade minnesförlust

Det var i mitten av september som den 52-årige Mannino försvann från den italienska staden Pisa och anmäldes försvunnen av sin familj. Efter tips som inkommit till polisen hittade man honom i en katedral i den brittiska staden Edinburgh. När han upptäcktes var Mannino helt snurrig och visste inte vem han var, enligt brittiska Mirror.

I polisförhör som senare gjordes med Mannino erkände han att han fejkat en minnesförlust för att komma undan sin "tjatiga" svärmor.

"Jag har aldrig förlorat mitt minne. Jag ville visa min familj att jag är viktig för dem. Jag ville återfå min position som en man och far, eftersom jag kände att min svärmor hade tagit det från mig.", har han sagt i förhöret enligt Mirror.

Var noggrant planerat

Att Mannino försvann från Pisa var ingen tillfällighet. Han hade planerat försvinnandet långt innan. När polisen gick igenom hans dator hittade de några intressanta upptäckter.

Innan fyrabarnspappans försvinnande hade han nämligen googlat runt mycket. Han hade bland annat sökt på "bästa sättet att försvinna utan spår" och på hur vädret skulle vara i Edinburgh de kommande dagarna, rapporterar Mirror.

Utreds

När Manninos hittats tog hans äldsta barn och fru flyget upp till Edinburgh, men Mannino hävdade då att han inte visste vilka de var.

Nu är han tillbaka i Italien och utreds för en psykiatrisk avdelning i Pisa. I dagsläget har inte läkaren kunnat diogniserat Manninos, skriver brittiska Mirror.

