USA:s värsta seriemördare någonsin – erkänner 90 mord

2014 blev 78-årige ex-boxaren Samuel Little dömd till livstids fängelse för mord på tre kvinnor. Men nu erkänner Little något som får FBI:s utredare att se över gamla, ouppklarade mord. Han har nämligen berättat att han totalt har mördat 90 kvinnor. Detta gör Little till den värsta seriemördaren i USA:s historia, skriver BBC.

Brotten ska ha skett runt om i USA under 35 år, mellan 1970 och 2005. Redan nu har utredarna kunnat koppla Little till 34 mord. Men enligt han själv ska han alltså ha mördat 56 kvinnor till. FBI försöker nu att matcha hans bekännelser med olika kvinnomord som ännu inte har klarats upp, rapporterar BBC.

Greps 2012

Little greps redan 2012. Han hittades i ett område som var en vanlig plats för hemlösa att befinna sig på i samband med att han misstänktes för narkotikabrott. Men under den utredningen hittade polisen även något mer. Hans DNA kunde knytas till mord på tre kvinnor i Los Angeles. 2014 blev han dömd till livstids fängelse för mord.

Littles namn fanns i brottsregistret sedan tidigare. Han har tidigare blivit dömd för bland annat våldtäkt och beväpnat rån, skriver BBC.

Deltog i FBI:S brottsbekämpningsprogram

När Little dömdes för morden fick han samtidigt ingå i FBI:s brottsbekämpningsprogram för våldsamma brottslingar. Det programmet syftar till att analysera seriebrottslingars handlingar och sedan dela informationen med olika polismyndigheter för att lösa oupplösta brott.

När man gjorde det här med Little såg tjänstemän ett alarmerande mönster som länkade honom till många fler mord över hela USA, rapporterar BBC.

Dödade utsatta kvinnor

Enligt FBI ska Little ha riktat in sig på att döda utsatta kvinnor som var involverade i prostitution, eller de som var beroende av droger. Enligt FBI-rapporten ska han ha slagit sina offer med kraftfulla slag och sedan strypt dem till döds.

Men varför har han erkänt 90 mord nu? Han hoppades nämligen att få flytta till ett annat fängelse, men enligt FBI kommer 78-årige Little att få sitta kvar i fängelset i Texas fram till sin död, skriver BBC.

