Man försökte råna UFC-fajter – det var en dålig idé

En man i Brasilien fick under lördagen erfara att det verkligen inte lönar sig att begå brott. I synnerhet om du försöker begå ett brott mot en UFC-fajter.

MMA-fightern Polyana Viana berättade under söndagen för sportsajten MMA Junkie om en rätt så häpnadsväckande och hemsk händelse som ägde rum under lördagen. Hon utsattes nämligen för ett rånförsök sent under lördagskvällen.

Det hela ska ha skett medan Viana satt och väntade på en Uber utanför sitt hem i Jacarepagua, Brasilien. En man ska ha närmat sig henne och frågat vad klockan var.

Några minuter senare var det han som hade en blåklocka...

Polyana Viana bråkar man inte med. Bildkälla: @polyanaviana / Instagram

– När han såg att jag såg honom så satte han sig ned bredvid mig. Han frågade mig vad klockan var och jag märkte att han inte hade några planer på att då därifrån. Jag hade lagt ned min mobiltelefon i min ficka och då sa han, "Ge mig telefonen, försök inte göra något, jag är beväpnad" Sen förde han sin hand över, vad som skulle vara en pistol, men jag märkte att "pistolen" var för mjuk, sade Viana i en intervju med MMA Junkie.

Det visade sig vara en helt korrekt instinkt av Viana som instinktivt gjorde, mer eller mindre, slarvsylta av karln som försökte råna henne.

– Han satt väldigt tätt intill mig. Så jag tänkte, 'Om det är en pistol, då kommer han aldrig att hinna dra fram den'. Så jag ställde mig upp, slog två slag och delade ut en spark så att han föll. Sen fick jag honom i en så "Nu väntar vi på polisen", fortsatte Viana.

Uppmärksammades av Dana White

För er som är bevandrade i MMA och UFC så behöver Dana White inte en närmare presentation. Men för er som inte är det så är Dana White ordförande för självaste UFC – en person med stort inflytande som är en legend i kretsarna.

Självfallet så undgick inte denna nyhet honom och han var snabbt ute med ett Instagram-inlägg om lördagens händelse.

Dana White:s inlägg har fått över 500 000 likes på Instagram. Bildkälla: @danawhite / Instagram

I sitt Instagram-inlägg, som hittills fått över 500 000 likes, skriver Dana White: "Till vänster har ni Polyana Viana, en av våra UFC-fajters. Till höger har ni snubben som försökte råna henne #dåligidé".

Och visst har han rätt – snacka om att ge sig på fel brud.

Åkte hem och lagade middag

Viana fick senare hjälp av några förbipasserande att kontakta polisen. Hon berättar för MMA Junkie att hon upplevde efterspelet av händelsen som lugnt och att mannen som försökte råna henne inte gjorde mycket motstånd.

Efter en snabb visit hos polisen så åkte Viana helt enkelt hem och lagade lite mat. Mannen som försökte råna henne däremot, ja han fick nog äta middag på stationen istället.