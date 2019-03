En 18-årig man från Nya Zeeland riskerar ett långt fängelsestraff efter att han delade terroristens livestream av den brutala terrorattacken i Christchurch förra fredagen.

I livestreamen syntes det hur mannen brutalt sköt ner moskébesökare i dådet som sammanlagt tog 50 liv och skadade många fler. Gärningsmannen ska ha drivits av högerextremistiska ideologier och specifikt ha riktat in sig på muslimer som befann sig i moskén för fredagsbön, enligt CNN.

Tarrant ska under attentatet ha tagit 50 liv. Bland dessa fanns barn. Det yngsta offret, Mucaad Ibrahim, hann bara bli tre år gammal. Foto: Abdi Ibrahim via AP

Morden hann streamas under 17 minuter på Facebook. Trots att den var uppe under en relativt kort tid så hann klippet få stor spridning. Och enligt Facebook själva ska de ha raderat 1,5 miljoner videos och klipp av terrordådet som laddats och delats, skriver New Zealand Herald.



18-åring som åtalas skrev "mål avklarat"

Bilder på sörjande i Christchurch, dagen efter terrordådet. Foto: Vincent Yu/ AP

Den 18-åriga mannen som nu åtalas ska ha delat videon medan den sändes live. Utöver klippet i sig publicerade även mannen en bild på en av moskéerna där skjutningen ägt rum med texten "mål avklarat".

I samband med publiceringarna ska han ha skrivit andra meddelanden som uppmanade till våld, enligt New Zealand Herald.

Mannen åtalades i Churchills domstol under natten till i måndags och nu riskerar han sammanlagt upp till 28 års fängelse – för delningen av videon och publiceringen av bilden. Brott som enligt Nyzeeländsk lag vardera kan ge ett maxstraff på 14 år.

Under natten till måndagen, svensk tid, åtalades han i en domstol i Christchurch. Han riskerar nu som mest 14 års fängelse för att ha delat direktsändningen – och ytterligare 14 års fängelse för att ha publicerat bilden, enligt The Guardian.

