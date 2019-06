Ingen kan väl glömma Jeremy Meeks? När han greps 2014 var han bara en vanlig, kriminell snubbe. Men sedan hamnade hans mugshot på polisens Facebook-sida – och resten är ju faktiskt historia.

Folk kunde inte hantera hans vackra nuna, och när han släpptes ur fängelset våren 2016 blev en modellkarriär direkt nästa steg.

Bildkälla: AP/TT

Fotogeniska och arresterade

Har han fått konkurrens tro? Dessa två kriminella gängmedlemmarna verkar nämligen få en hel del tjejer och killar på fall, bara genom att vara lite fotogeniska.

Bildkälla: FRESNO POLICE DEPARTMENT

Efter att polisen i Fresno, Kalifornien, gick ut med bild på Champ Eurich, 19, och Cody Martino, 18, i lördags har de överösts med komplimanger.

Grabbarna beskrivs som att höra till The ESF (East Side Fresno) Bulldog Gang, ett amerikanskt kriminellt slags "gatugäng".

När de blev stoppade av polisen var Eurich beväpnad med ett laddat magasin. Han visade sedan poliserna en laddad pistol, Glock 9 millimeter, som låg under passagerarsätet i sin bil. Men just det vapnet misstänks ha stulits från Fresno City, rapporterar The Fresno Bee.

Bildkälla: FRESNO POLICE DEPARTMENT

Tonåringarna arresterades och kan väl just nu vara två av världens hetaste brottslingar? Det kan man i alla fall tro om man läser alla kommentarer om dem på nätet.

"Riktigt fina killar"

"När Abercrombie-modeller tappar det", kommenterar en person. "Shit, det här var några riktigt fina killar. De borde göra ett försök att modella", skriver en annan, skriver Metro UK.

Så från att ha arresterats för innehav av en stulen pistol blev stal de istället mängder med hjärtan på internet. Men ja, det ena leder ju alltid till det andra!