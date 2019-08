12-årig flicka dog på charterhotellet – fastnade i poolpump

Det är The Sun som rapporter om tragedin som inträffade på ett hotell i den populära turistorten Bodrum i Turkiet, där 12-åriga Alisa Adamov sögs in med sin arm i vattenpump och blev kvar under ytan i 15 minuter.

Hennes liv gick inte att rädda

Räddningsarbetet försvårades av att man inte kunde få loss Alisa från den starka vattenpump, efter dramatiska åtgärder så lyckas man få loss henne efter att ha brutit av vattenpumpen på mitten.

Efter 15 minuter under vattenytan påbörjades mun-till-mun metoden tills ambulansen var på plats, men 12-åriga Alisas liv gick inte att räddas på sjukhuset – hon dog 11 dagar senare.



"Ingen badvakt på plats"

Vittnen på plats beskriver att när olyckan var framme var det ingen badvakt på plats, räddningsarbetet försvårades än mer när ingen från hotellpersonalen kunde synas till när turister intensivt ropade på hjälp.

Efter många om och men fick gästerna tag på hotellpersonal, som dock inte kunde stänga av vattenpumpen förrän flickan varit under ytan i hela 10 minuter.

Polisen inleder utredning mot hotellet

Polis i landet har nu gett tre högt anställda på hotellet order om att inte lämna landet, förrän en utredning är klar gentemot personalens agerande. En rysk diplomat kräver nu att Turkiets rättsväsende tar sitt ansvar och straffar personalen för tragedin.

– Vi hoppas att turkiskt rättsväsende kommer att slå fast den cirkel av personer som är skyldiga till denna tragedi och att de kommer att få straffen de förtjänar, säger han enligt The Sun.