Fler människor ringer nu 911 i New York än under 11 september-attacken

Över 80 000 personer är konstaterat smittade av coronaviruset i USA. Detta har gjort att 911 blivit nerringda den senaste veckan. 40 procent av samtalen in till larmnumret från New York handlar om covid-19 vilket är fler samtal än under terrorattacken den 11 september 2001 då omkring 3000 människor miste livet. Detta rapporterar Express.

Nu toppar USA listan över högts antal smittade. Bildkälla: TT/Nyhetsbyrån

Runt 1 200 personer har dött i smittan i USA. Värst är det i New York, som beskrivs som smittans epicentrum i USA, men även andra delar av landet förbereder sig på att kommande veckor kommer bli tuffa.

Covid-19 sätter skräck i en hel värld. Bildkälla: Stefan Hörberg/Rithuset AB/TT Nyhetsbyrån

Bland annat nämns Detroit, Chicago och New Orleans som städer som kommer drabbas hårt kommande dagarna.

Samtidigt menar Trump-administrationen att det värsta snart är över, och att viruset ska kunna vara bekämpat lagom till påsk – alltså om två veckor.