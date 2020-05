Ett chockerande fall av polisbrutalitet har nu blivit en stor nyhetshändelse i USA.

En afroamerikansk man kvävdes till döds på måndagen, efter att ha blivit gripen av polis i Minneapolis.

Enligt amerikanska medier var mannen obeväpnad och tvingades ha ett knä mot sin nacke i åtminstone sju minuter.

Ett klipp från händelsen, som nu har fått enorm spridning på sociala medier, visar hur mannen ber om nåd och hur han har svårt att andas. Fyra poliser har nu fått sparken.

Foto från klippet

Händelsen har lett till stora protester i Minneapolis, där tusentals människor samlats på platsen där mannen blev misshandlad. Samtidigt har mannens desperata ord "I can't breathe" blivit ett slagord för proteströrelsen.

Protester i Minneapolis (Foto: Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via AP)

Just orden "I can't breathe" har en stor tyngd i USA. 2014 dog en annan afroamerikansk man i en konfrontation med polis i New York. Hans sista ord var just "I can't breathe".

USA har länge haft stora problem med polisbrutalitet. Enligt sajten Police brutality mapping dog 1 099 personer bara under 2019 i konfrontationer med polis. Afroamerikaner är överrepresenterade i den statistiken.

