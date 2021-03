Delstaten Arkansas har redan en av USA:s hårdaste lagstiftningar mot abort – men nu blir det ännu hårdare.

Den nya lagen som den republikanske guvernören Asa Hutchinson skrev under i tisdags, förbjuder i princip abort. Enda undantaget är om kvinnans liv är i fara i en medicinsk nödsituation.

Enligt Hutchinson är syftet med förbudet att bidra till att högsta domstolen ska riva upp Roe mot Wade-beslutet från 1973 – som slår fast rätten till fri abort.

Hutchinson förbjuder nästan all abort i Arkansas. Foto: Staton Breidenthal/The Arkansas Democrat-Gazette via AP/TT

Splittrat USA

Förbudet träder inte i kraft förrän i sommar, och flera aborträttsförespråkande organisationer har börjat arbeta för att kunna stoppa lagen i domstol.

Aborträtten är en fråga som splittrar det amerikanska folket. Motståndet är särskilt stort bland de konservativa kristna och de senaste åren har flera delstater i södra och centrala USA skärpt restriktionerna, vilket i sin tur gjort att abortkliniker tvingats stänga.

Ett exempel är Tennessee, där det för några veckor sedan las fram ett lagförslag som innebar att den blivande pappan kunde förhindra att en abort genomfördes, läs mer om det här.

Strängare regler, fler aborter

Statistik från WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga aborttal. Det som händer är istället att fler kvinnor avslutar sina graviditeter under osäkra och till och med olagliga former.

Enligt Kristina Gemzell Danielsson, professor vid Karolinska institutet, tenderar det till och med att göras fler aborter.



– Det blir svårare att få tillgång till preventivmedel och information. Illegala osäkra metoder innebär risk för komplikationer och i värsta fall dödsfall, säger hon till Nyheter24.

Desperata kvinnor

Det är inte bara i USA abortlagarna inskränks, utvecklingen syns även i Europa. I Polen infördes nyligen extremt hård lag som bara tillåter abort efter våldtäkt, incest eller vid fara för kvinnans liv, läs mer om det här.

25 miljoner osäkra aborter genomförs varje år, det är 45 procent av alla aborter som görs totalt i världen.



– Det är väldigt oroväckande. Vi ser att fler kvinnor tvingas till desperata osäkra metoder, eller om de har råd till att resa för att kunna få tillgång till abort. Det är ju svårt, eller omöjligt under pandemin, säger Gemzell Danielsson och fortsätter:

– Påtvingade graviditeter har ödesdigra konsekvenser för den drabbade, för barnet, en eventuell partner och för samhället. Det är därför tillgången till säkra, accepterade och effektiva preventiv- och abortmetoder är en förutsättning för jämställdhet och för samhällets utveckling.

