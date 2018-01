Hostningar och snörvel. När det är influensatider så får du ofta onda ögat så fort du nyser i armvecket. Men sanningen är den att det krävs mycket mindre än så för att smitta andra med influensa.

Känner du dig krasslig? Bäst att stanna hemma. Läs mer för att förstå varför. Bild: TT

Mycket, mycket mindre.

Det är nämligen så att forskare vid University of Maryland har kommit fram till att det kan räcka med att vara i närheten av någon som andas och samtidigt har influensa.

Studien (som publicerats i vetenskapstidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences) presenterar bevis för att sjukdomen sprids på ett annat sätt än vad vi tidigare trott. Smittade personer ger ifrån sig "infekterade aerosoler (reds. anm. små 'droppar') som ligger kvar i luften". Utan att personen alltså ens behöver nysa eller hosta.

Värst är det under de första dagarna när personen precis blivit infekterad. Därför är det extra viktigt att vara hemma under de första dagarna av influensasjukdom.

Forskarna kom fram till det här genom att låta 142 influensapatienter genomgå diverse kroppsliga aktiviteter – som att andas, tala och att spontanhosta. I 48 procent av fallen behövde patienten inte hosta för att ändå sprida infekterade "smådroppar" i luften – och därmed ökar risken markant för luftburen smitta.

Stanna hemma om du fått en släng av influensa! Bild: TT

Med andra ord kanske det inte räcker med att dränka händerna i handsprit eller att undvika folk som hostar när det är influensasäsong. Det kan räcka att vara i samma rum som någon som är sjuk.

Nu vill forskarna fortsätta att räkna på riskerna med luftburen influensasmitta och vill förbättra bland annat ventilationssystem för att minska risken för epidemisk smitta i kontor, skolor och tunnelbanevagnar.

