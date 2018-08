Här är 7 romantiska serier – för dig som älskar kärlek

Artikeln är i samarbete med HBO Nordic och innehåller adlinks.

Älskar du kärlek är dessa 7 serier perfekta för dig. Alla handlar om romantik på olika sett.

1. Tell me you love me

I denna serie möter vi tre par som befinner sig i olika skeden i livet men som alla har en sak gemensamt. De har problem med sina äktenskap.

För att ta sig igenom detta går de alla till äktenskaps- och sexterapeuten dr May Foster. En serie att se för att lära sig mer om kärlek och förhållanden. Här finns den nu att se hos HBO Nordic.



2. Girls

Lena Dunham har skrivit, regisserat och spelar huvudrollen i "Girls", en komediserie som fokuserar på en grupp kvinnor i 20-årsåldern som bor i New York. Följ fyra tjejer och deras dejtande och förhållande genom sex säsonger som du kan se här.

3. The Affair



Här får du följa fyra olika karaktärer och hur de påverkas av det många fruktar i sitt äktenskap, otrohet. Alison jobbar som servitris i Hamptons och möter plötsligt den självupptagne fadern Noah som inte kan sluta tänka på henne.

Har du sett första avsnittet kommer du inte kunna slita dig! Alla säsonger finns att se gratis här. Perfekt att sätta sig in i en ny serie nu när hösten närmar sig.

4. Sex and the City

Denna älskade serie tog världen med storm när den släpptes. Fyra starka kvinnor som lever sitt liv i New York, som alla söker efter kärlek, på sitt sett.

Följ dem under sex säsonger. Serien går att se flera gånger om utan att tröttna, den den helt enkelt är briljant. Finns att se här. Missa heller inte de två filmerna som också fins här.

5. Big Love



I Big Love får vi följa en mormonfamilj bestående av Bill Hendricksson, hans tre fruar och deras sju barn.

Familjelivet är inte alltid en dans på rosor, samt deras kamp för att hemlighålla privatlivet, då polygami är olagligt i USA. Du ser serien här! Det är både rolig och spännande, men framför allt nytänkande.

6. The L Word

Här kretsar serien kring en grupp kvinnor som bor i Los Angeles. Den handlar helt enkelt om deras liv och kärlekar. Här finns säsong 1 till 6 att se Hos HBO Nordic.

7. Big Little Lies

Reese Witherspoon, Nicole Kidman och Shailene Woodley spelar huvudrollerna i den här HBO-dramaserien som är en historia med svart humor om tre mödrar från norra Kalifornien vars till synes perfekta liv halkar in på fel spår, och allt slutar med mord. Den innehåller mycket kärlek, och vad som kan hända om den är för stark. Se säsong 1 här!

