Här är de bästa rabatterna på inredning under Black Week!

Black Friday närmar sig, och det bästa är att mängder av produkter är nedsatta redan under Black Week. Spana in denna lista med populär inredning som är rejält nedsatt.

1. Sammetsstol

Sammetsstolar från Confident living. Det ger en extra värme i rummet, stolarna finns att köpa här nu nedsatta!

2. Lykta

Vacker lykta som lyser upp mörkret i vinter. Just nu är den nedsatt 60 procent, den blir din här för endast 199 kronor. Endast idag.



3. Rund spegel House Doctor

Spegel från House Doctor som toppar listorna. Får rummet att kännas större och varmare. Här finns den nedsatt till 699 kronor.

4. Marmorbord

Marmorbord från Confident Living, det är just nu nedsatt med 20 procent här.

5. Storsäljare Mäster från Markslöjd

Få till julstämningen i år med en bästsäljande ljusstake. Denna blir din här nedsatt 52 procent.

6. Stilren Stringhylla

Just nu är alla Stringhyllor nedsatta med 10 procent. Spana in vilka olika färger och former som finns här.

7. Dubbelöverkast 280 x 260

Spana in detta överkast från Boel&Jan, det är nu nedsatt med hela 45 procent hos Campadre här!

8. Forms stol House Doctor



De här stolarna från House Doctor och ligger på topplistan. Går du in här hittar du dem redan nu nedsatta, till 899 kronor.

9. Bordslampa från Ellos

Lampan är just nu nedsatt i pris, den blir här hos Ellos för 699 kronor. Alltså nedsatt 30 procent under Black Week.



10. Ekologiskt 2-delars påslakanset



Njut av mjuka lakan i vackra färger. Ekologiskt med 2-delar här för endast 99 kronor. Erbjudandet gäller bara idag, så passa på!

Läs även: "Älskar du inredning? 18 klassiker att investera i under Black Friday"



11. Brödrost SMEG

Just nu är denna brödrost från SMEG nedsatt 20 procent här. En perfekt julklapp, till dig själv eller någon annan. Vattenkokaren hittar du här.

12. Sittpuff mellan knappar

Vacker detalj i hemmet, denna kan du placera bredvid soffan, eller använda som bord. Under Black Week är den nedsatt 50 procent hos Jotex här.



13. Köksset från Berlingherhaus

Med detta köksset från Berlingerhaus fixar du allt ifrån en festmåltid till en enkel middag! Kompatibla med induktionshäll! Här finns dealen att köpa nedsatt 62 procent.

14. Lampa Global Lightening





Populär stilren lampa från Global Lightening. Här finns den att köpa just nu nedsatt i pris.



15. Moccamaster

Kaffemaskinen för dig som älskar kaffe! Den är just nu nedsatt till .



16. 4-pack handdukar

Passa på att fylla upp badrummet med nya handdukar. Just nu får du ett 4-pack med mellanstora handdukar för endast 109 kronor.

17. Bedset från LD-terry

Exklusivt bomullsbäddset från LD Terry där den mjuka bomullen inte bara känns härlig mot huden och får dig att sova gott. Nu för 199 kronor, vilket är 50 procent rabatt.



