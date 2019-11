Black Friday: Här är butikerna som har rea på herrmode

Butikerna kryllar av snyggt herrmode. Letar du efter en ny vinterjacka, en snygg hoodie att ge till brorsan i julklapp eller kanske en stilig skjorta att bära på nyår? Passa då på att spana in dina favoritplagg inför rean på Black Friday redan nu. Här nedan är butikerna som vi tror kommer att ha bäst rea.

Man of a kind

Man of a kind har ett grymt utbud av snygga och lyxiga varumärken för den stilsäkra. Vi tror att de kommer ha riktigt vassa erbjudanden under Black Friday och under Black Week. Besök Man of a kind här.

Caliroots streetwear

Caliroots har massvis av herrmode och specialiserar sig på streetwear. är du på jakt efter riktigt coola kläder?Spana in modet hos Caliroots redan nu.

Stayhard herrmode

Stayhard är en av klädkedjorna som har massvis av lyxiga varumärken i sin butik. Här kan du alltså göra riktiga fynd under Black Friday. Hitta dina favoriter hos Stayhard redan nu.

NLY Man

NLY Man har även de ett vasst utbud av olika varumärken. Shoppa populära byxor, jackor, t-shirt, hoodies och skjortor. Besök NLY Man här.

Våra favoriter från butikerna

1. Man of a kind: Jeans, Eytys – köp här.

2. Man of a kind: Stickad tröja, Kenzo – köp här.

3. Caliroots: Långärmad t-shirt, Stussy – köp här.

4. Stayhard: Rutig skjorta, Woolrich – köp här.

4. NLY Man: Dunjack, Morris – köp här.

Missa inga erbjudanden

Missa inga rabatter eller rabatter under Black Friday. Spana in vår sajt där vi samlar alla deals här.

Klicka här om du vill läsa mer om Black Week och vilka butiker som har erbjudanden.