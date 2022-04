5 rätt: (6,53) 44 191 kr.

V4–raden: 4–10–7–11 (lopp 1–4)

4 rätt: (473,0) 2 930 kr.

V3–raden: 2–6–7 (lopp 6–8)

3 rätt: (6) 5 402 kr.

LOPP 1: 1) Calla Frontline, Emilia Leo, 1.12,7, 2) Macy, 3) Sweet Muscles. Tvilling: 2/4 3,28. Odds: 3,85. Plats: 1,41–1,17–2,20. Struken nr 5. LOPP 2: 1) Viento, André Eklundh, 1.15,2, 2) Checklist, 3) La Suora M.L.. Tvilling: 1/10 121,07. Odds: 19,02. Plats: 5,40–2,86–6,33. LOPP 3: 1) Jano di Quattro, Rikard N Skoglund, 1.14,8, 2) Inspector Gadget, 3) That's it. Tvilling: 7/9 21,03. Odds: 2,36. Plats: 1,38–3,96–1,74. LOPP 4: 1) Joe Frazier Boko, Rikard N Skoglund, 1.13,3, 2) Zacapa Grim, 3) Bismarck Comery. Tvilling: 7/11 23,06. Odds: 6,59. Plats: 2,08–2,42–1,71. LOPP 5: 1) Timotejs Karamell, Emilia Leo, 1.15,2, 2) Maltese Magic, 3) Zinderellaz. Tvilling: 8/13 20,99. Odds: 7,26. Plats: 2,26–2,10–19,14. Struken nr 9. LOPP 6: 1) Kendall Jackson, Carl Johan Jepson, 1.18,3, 2) Haradi, 3) Excellenzen. Tvilling: 2/6 37,97. Odds: 2,74. Plats: 1,63–5,05–2,76. Struken nr 12. LOPP 7: 1) Cersei Gene, Andreas Lövdal, 1.15,4, 2) Pure Attack, 3) Williamsburg. Tvilling: 6/7 11,99. Odds: 7,74. Plats: 1,71–1,35–1,15. LOPP 8: 1) Mogas Ballerina, Kenneth Gorski, 1.14,4, 2) Better than Most, 3) El Greco. Tvilling: 7/9 126,67. Odds: 12,88. Plats: 2,44–4,87–1,41. Strukna nr 2 och 5.

V5: 444 238 kr. V4: 1 848 375 kr. V3: 43 220 kr.