Tre spaningar: "Är AIK:s spelartrupp mätt?"

1. En prestation synonymt med AIK:s säsong

Gårdagens insats var en typisk AIK-prestation den här säsongen. Man inleder starkt och pressar tillbaka Degerfors och får in ett ledningsmål via nyförvärvet Vincent Thill. Därefter fortsätter ”Gnaget” att trycka på men lyckas inte stänga matchen. När Degerfors sedan kvitterar så tappar AIK all form av momentum och låter bortalaget växa in i matchen. Man har svårt att vrida upp tempot och få till en slutforcering. Närmast var Nicolas Stefanelli som fick ett gyllene läge framför mål men missade bollen. Efter slutsignalen blev hemmalaget rejält utbuade av supportrarna och det är lätt att förstå varför, det är den här typen av prestationer som ser ut att kosta AIK i Europastriden.



2. Stark poäng av Degerfors

Degerfors lyckades knipa en viktig poäng i kampen om kvalplatsen, men det kunde blivit mer. I slutet av matchen fick Värmlandslaget en jättemöjlighet att avgöra matchen. Joseph-Claude Gyau fick öppet mål. Dock agerade Axel Björnström räddande ängel för hemmalaget och nickade undan bollen på mållinjen.

Trots att Degerfors rent chansmässigt var närmast vinsten, är man nog rätt nöjd med poängen. Man visade karaktär och gav inte upp trots att AIK tog ledningen, vilket kan vara viktigt inför avslutningen om man vill undvika nedflyttning. Nu är Degerfors en poäng före Helsingborg och det kommer bli en rafflande avslutning i kampen om kvalplatsen.

3. Är AIK:s spelartrupp mätt?

De rutinerade spelarna i AIK har inte kommit upp i nivå under hösten och varit en bidragande faktor till att Stockholmslagets form dalat. Det har hittills inte blivit någon effekt av tränarbytet och frågan måste ställas, är AIK:s spelartrupp mätt? Det är en hel del frågetecken inför nästa säsong och kanske är det en mental faktor som spelar in och gör att prestationerna ser ut som de gör. Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Nabil Bahouis kontrakt löper ut nästa säsong och framtiden är oklar. Mot Degerfors var det på nytt en underkänd prestation från den ovannämnda trion och det verkar onekligen smitta av sig på de övriga spelarna. För att AIK ska ta en Europaplats måste Larsson och co hitta formen igen.