Allsvenska spelarlöner 2022: Malmö FF – han tjänar mest

Det är två danska spelare som toppar lönelistan i Allsvenskan. Båda spelar i Malmö FF, nämligen Lasse Nielsen och Sören Rieks. Duon har en inkomst på strax över 2 miljoner kronor. Flera av stjärnspelarna i Skånelaget saknar inkomstuppgifter. Bland annat lagkapten Anders Christiansen och Isaac Kiese Thelin. Hela listan med samtliga spelare hittar ni längre ner i artikeln.

Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år 2021. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till skatteverket därav saknas vissa uppgifter. Inkomstuppgifterna är all form av inkomst och inte bara det klubbarna betalar till spelarna.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen är inte helt färdigbehandlad av skatteverket

Spelaren är under 18 eller helt utan inkomst

Inte bosatta i Sverige under 2021

Lönelista Malmö FF

Hugo Larsson - Inkomst: 33 700 kr



Patriot Sejdiu - Inkomst: 238 700 kr



Moustafa Zeidan - Inkomst: 502 400 kr



Erdal Rakip - Inkomst: 695 100 kr



Ola Toivonen - Inkomst: 739 300 kr



Melker Ellborg - Inkomst: 758 400 kr



Sergio Pena - Inkomst: 894 800 kr



Ismael Diawara - Inkomst: 996 000 kr



Martin Olsson - Inkomst: 631 800 kr



Niklas Moisander - Inkomst: 1 015 500 kr



Romain Gall - Inkomst: 1 146 000



Felix Beijmo - Inkomst: 1 170 995 kr



Jonas Knudsen - Inkomst: 1 437 047 kr



Oscar Lewicki - 1 572 757 kr



Johan Dahlin - Inkomst: 1 707 400 kr



Adi Nalic - Inkomst: 1 737 300 kr



Lasse Nielsen - Inkomst: 2 185 848 kr



Sören Rieks - Inkomst: 2 481 700 kr



Joseph Ceesay - Inkomst: 0 kr



Mohammed Buya Turay - Inkomst: 0 kr

Dennis Hadzikadunic - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas

Matej Chalus - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Mahamé Siby - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Anders Christiansen - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Jo Inge Berget - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Isaac Kiese Thelin - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas