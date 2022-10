Allsvenskan spelarlöner 2022: Helsingborgs IF – han tjänar mest

Abdul Khalili toppar lönelistan i Helsingborgs IF. Mittfältaren har en inkomst på 2 637 900 kronor. Det ska dock nämnas att Khalili kom från Hammarby i somras och därför har han fått sin inkomst för 2021 från Stockholmsklubben och inte från Skånelaget. Tvåa på listan är Alexander Faltsetas men även han har fått sin inkomst från en annan klubb, nämligen BK Häcken. Rasmus Jönsson är den som tjänar mest pengar av de som fått sin inkomst för 2021 från Helsingborg. Hela listan med samtliga spelare hittar ni längre ner i artikeln.

Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år 2021. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till skatteverket därav saknas vissa uppgifter. Inkomstuppgifterna är all form av inkomst och inte bara det klubbarna betalar till spelarna. Vissa spelare kan även ha tillhört en annan svensk klubb under 2021 år därav fått sin inkomst därifrån.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen är inte helt färdigbehandlad av skatteverket

Spelaren är under 18 eller helt utan inkomst

Inte bosatta i Sverige under 2021

Lönelista Helsingborgs IF

Emil Hellman - inkomst: 83 100 kr



Casper Widell - inkomst: 95 200 kr



Victor Blixt - inkomst: 158 400 kr



Taha Ali - inkomst: 189 000 kr



Charlie Weberg - inkomst: 229 200 kr

Dennis Olsson - inkomst: 299 500 kr



Amar Mushin - inkomst: 251 800 kr



Sumar Almadjed - inkomst: 314 000 kr



Arian Kabashi - inkomst: 316 000 kr



Kalle Joelsson - inkomst: 322 900 kr

William Loeper - inkomst: 384 900 k



Ali Suljic - inkomst: 497 400 kr

Rasmus Jönsson - inkomst: 592 400 kr



Andreas Landgren - inkomst: 636 800 kr

Alexander Faltsetas - inkomst: 995 900 kr

Abdul Khalili - inkomst: 2 637 900 kr

Rasmus Wiedesheim-Paul - inkomst: 0 kr



Nils Arvidsson - Inkomst: 0 kr



Thomas Rogne - inkomst: 0 kr



Diego Fumaça - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Anders Lindegaard - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas

Viljormur Davidsen - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas

Filip Rejnhold - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Benjamin Acquah - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Brandur Hendriksson - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Joseph Amoako - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas